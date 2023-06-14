В поселке Ильском Северского района подтопило 31 двор и 10 домов

Об этом 14 июня сообщил глава района Андрей Дорошевский.

По данным на 19:30, от граждан поступило 31 обращение о подтоплении дворов и домов. Оперативные группы обследовали 20 адресов и установили, что вода зашла в жилые помещения в 10 домах.

«На месте работают сотрудники муниципального аварийно-спасательного отряда. Единый телефон экстренных служб — 112», — написал Андрей Дорошевский в Telegram.

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