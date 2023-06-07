Вода поднялась и смыла мангал: спасатели эвакуировали с берега реки в Сочи группу туристов с детьми

В спасотряд МЧС поступило сообщение о том, что в Сочи группа туристов не смогла вернуться домой из-за поднявшегося уровня воды в реке Кудепсте.

По словам одного из туристов, он с друзьями отдыхал на берегу реки в районе базы отдыха «Домик лесника». Уровень воды в Кудепсте поднялся очень быстро. Вода смыла мангал и все, что находилось в прибрежной зоне. Одному участнику группы удалось перейти на другой берег. Остальные пять —трое взрослых и двое детей остались ждали помощи.

На место прибыли спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. Они натянули через реку навесную переправу и в спасательной косынке эвакуировали взрослых и детей на другой берег. Из-за изгиба русла реки, переправлять людей через реку пришлось дважды.

Туристов вывели из леса к дороге. Медпомощь никому не потребовалась. Все спасенные приехали в Сочи из Тюменской области, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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