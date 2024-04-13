Во втором этапе детской Лиги дзюдо в Краснодаре приняли участие 350 спортсменов

Соревнования прошли во Дворце спорта «Олимп». Они были посвящены памяти бойцов 10-й отдельной гвардейской бригады спецназначения, погибших в ходе СВО.

Гостями турнира стали военнослужащие, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, общественных организаций. В рамках мероприятия провели выставку оружия и военной формы.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов сообщил, что в соревнованиях участвовали юные спортсмены из разных регионов России, в том числе Кубани, Крыма, Ростовской области, Ингушетии, Адыгеи и Ставропольского края.

«Дзюдо — олимпийский вид спорта, которым у нас занимаются порядка 21 тыс. человек. Детская Лига дзюдо проходит в Краснодаре в третий раз. Это повышает интерес молодежи к новым спортивным достижениям. Проводя такие состязания, наращиваем уровень мастерства спортсменов, воспитываем здоровое поколение, готовое к новым победам», — сказал Власов.

Первый в году этап Детской лиги дзюдо прошел 11 марта. В нем участвовали 310 спортсменов. Во втором этапе участвовали 350 спортсменов. Впереди еще несколько этапов соревнований, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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