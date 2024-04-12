К концу 2024 года в Геленджике построят Центр единоборств

Новый спортивный комплекс построят около Геленджикского проспекта. Там уже начали готовить участок для строительных работ.

На территории будущего Центра единоборств снимают почвенный слой и убирают зеленые насаждения. Эти работы выполняют в рамках полученных ранее разрешений. Через некоторое время там появится строительный городок.

«Заключен муниципальный контракт на строительство на сумму около 153 млн рублей», — написал в Telegram мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Он уточнил, что завершить строительство Центра единоборств в городе планируют к декабрю текущего года.

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