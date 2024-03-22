Во второй половине года в РФ начнут тестировать заселение в отели по биометрии

Сейчас идет работа над специальным сервисом, который позволит заселяться в гостиницы лишь по биометрическим данным, не предъявляя каких-либо документов.

Правительство России уже утвердило соответствующее постановление. Личность будущих постояльцев будет подтверждаться через Единую биометрическую систему.

«На сегодняшний день ведется работа с гостиничными сетями по внедрению сервиса. Запуск услуги в пилотном режиме запланировали на второе полугодие 2024 года», — сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Новый сервис призван максимально упростить и ускорить процесс заселения в отели и гостиницы. Также это снизит нагрузку на сотрудников средств размещения и поможет решить проблему очередей на стойках регистрации, так как при заселении можно будет сделать все самостоятельно с помощью планшета или терминала самообслуживания.

Для подтверждения личности через биометрию новому сервису потребуется зафиксировать взгляд человека. Воспользоваться такой услугой смогут те, кто зарегистрировал свою биометрическую информацию в ЕБС. Сделать это можно в одном из 12 тыс. отделений банков по всей стране, сообщает ТАСС.

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