Во вторник вечером Краснодар встал в 10-балльных пробках после отключений света

Вечером 16 июля в краевой столице образовались серьезные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог в Краснодаре в 10 баллов из 10.

Днем в краевом центе отключились 40% энергосистемы города. Обесточены светофоры, трамвайные и троллейбусные линии.

По данным сервиса «Яндекс Пробки» на 18:20, стоят все въезды и выезды из города, магистральные улицы, мосты и путепроводы.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение в ручном режиме, однако пока дороги не справляются с потоком машин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вышли из строя энергосети в разных районах Краснодарского края.

Временно ограничено электроснабжение части потребителей пригорода Краснодара и частично города (Западный и Прикубанский округа, микрорайон Гидростроителей), а также части потребителей юго-западного энергорайона.