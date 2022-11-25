Во встрече с президентом РФ приняла участие многодетная мать из Краснодара

Ирина Сумынина. Кадр из видео t.me/smotri_media

Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в СВО, 25 ноября. Одной из 17 женщин, принявших участие во встрече, стала жительница Краснодара Ирина Сумынина.

Видеозаписи разговора выложил Telegram-канал «Смотри». У женщины четверо сыновей, двое из которых находятся на передовой. Также в спецоперации на Украине участвует муж Сумыниной.

«Хочу выразить слова благодарности за то, что нахожусь сейчас здесь. Хотя моей заслуги в этом нет, меня отправило сюда наше Кубанское казачье войско. У нас семья казачья, у нас четыре сына. Муж и двое сыновей сейчас находятся на боевом дежурстве. Они пошли добровольцами, не мобилизованные. Пошли от войска, как казаки. Муж и старший сын вместе служат в «Барсе», а младший ребенок в спецвойсках, в разведке. Очень у них слаженные группы, они очень друг друга поддерживают», — сказала Сумынина.

Президент РФ отметил, что знает, что «Барсы» хорошо воюют, и казаки всегда занимали особое место в истории России.

«Двое сыновей у вас в зоне СВО, может, одному в отпуск пора хотя бы?» — спросил президент.

Сумынина ответила, что одному из сыновей предлагали уйти в отпуск, но он отказался.

«Вот ему предлагали сейчас в отпуск идти, но он отказался. Сказал, что мои ребята все там, а я командир группы. Я их не оставлю, я остаюсь там», — сказала женщина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», встречу Путина с матерями участников СВО приурочили ко Дню матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября.