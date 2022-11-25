Президент РФ встретился с матерями военных, участвующих в спецоперации на Украине

Фото пресс-службы президента РФ

Встреча состоялась 25 ноября. В ней приняли участие 17 женщин из разных регионов, сыновья которых находятся в рядах вооруженных сил РФ. Мероприятие приурочили ко Дню матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября.

В ходе встречи Владимир Путин подчеркнул, что сейчас не стоит верить информации, публикуемой в интернете. Он сообщил, что на интернет-ресурсах «куча фейков и информационных атак». По его словам, «информация — это тоже оружие борьбы». В частности, информационные атаки президент назвал достаточно эффективным видом этой борьбы. Глава государства отметил, что эта встреча является возможностью узнать оценки матерей «из первых уст».

«У вас информация же тоже и оттуда поступает. А ко мне много информации стекается из разных источников. Но совсем другое дело — это ваши оценки, ваше мнение, ваши идеи, ваши предложения. Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено. И было использовано в реальной жизни», — сказал Путин.

Также в ходе встречи президент неоднократно подчеркивал, что военные, занятые в спецоперации на территории Украины, — герои. Путин заверил, что он и руководство страны разделяют боль матерей, потерявших сыновей в ходе СВО. Он заявил о готовности властей сделать все, чтобы матери погибших не ощущали себя забытыми.

Кроме того, президент сообщил о своих телефонных звонках непосредственно участникам СВО. По его словам, эти звонки удалось организовать через матерей бойцов.

«Когда я с ними иногда говорю — я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», — сказал Путин.

В ходе встречи глава государства отметил, что основа личности человека закладывается в семье. Личный пример родителей он назвал фундаментальным методом воспитания.

«Судя по тому, что ваши ребята ведут себя так, именно героически, именно об этом я хотел сказать, это, конечно, огромный ваш вклад. Ваш, и ваших мужчин, ваших мужей, безусловно, это в семье с обеих сторон всегда происходит», — цитирует Путина ТАСС.

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