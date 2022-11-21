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Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Политика
21.11.2022 16:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-zakon-o-statuse-veterana-boevyh-dejstvij-dlya-dobrovoltsev
Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Фото Евгения Епанчинцева/ТАСС

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий. Изменения в закон «О ветеранах» 21 ноября подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ветеранами станут солдаты, которые вступили в добровольческие формирования и участвуют в боях вместе с военнослужащими.

Статус инвалида боевых действий присвоят добровольцам, получившим серьезные ранения при выполнении задач СВО. Порядок выдачи удостоверения единого образца будет определять кабмин РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», правительство поддержало законопроект о статусе ветеранов для добровольцев-участников СВО. Добровольцы и члены их семей смогут пользоваться всеми льготами и мерами социальной поддержки.

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