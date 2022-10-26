Правительство поддержало проект о статусе ветеранов для добровольцев-участников СВО

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Добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими смогут пользоваться всеми льготами и мерами социальной поддержки.

«Те, кто был ранен во время участия в специальной военной операции, смогут также претендовать на получение статуса инвалида боевых действий», — сообщили в пресс-службе кабмина.

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