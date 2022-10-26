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«Своих не бросаем»: в Краснодарском крае на поддержку военнослужащих собрали 3 млн рублей

Общество
26.10.2022 11:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/svoih-ne-brosaem-v-krasnodarskom-krae-na-podderzhku-voennosluzhashhih-sobrali-3-mln-rublej
«Своих не бросаем»: в Краснодарском крае на поддержку военнослужащих собрали 3 млн рублей

В рамках акции «Своих не бросаем» средства на специальный счет перечислили 564 жителя и организации Кубани.

Акция стартовала в Краснодарском крае 20 октября, за время проведения собрали уже 3 млн рублей.

«На часть средств уже приобрели 1 тыс. 80 пар утепленных резиновых сапог. В ближайшее время их передадут в части. На эти цели направили 600 тыс. рублей. Закупают 467 спальных мешков — на это направят 1,8 млн рублей», — сообщили в официальном Telegram-канале акции «Своих не бросаем».

Сбор организовали при активном участии Кубанского казачьего войска. Акция направлена на поддержку военнослужащих в зоне СВО и их семей. На собранные средства закупят необходимые вещи и доставят на передовую. Чтобы сделать пожертвование, нужно отсканировать QR-код на картинке в приложении любого банка.

Подробности можно узнать на официальном сайте акции.

Читайте также: врачи и персонал ККБ №1 приняли участие во всекубанской акции «Своих не бросаем».

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