«Своих не бросаем»: в Краснодарском крае на поддержку военнослужащих собрали 3 млн рублей
В рамках акции «Своих не бросаем» средства на специальный счет перечислили 564 жителя и организации Кубани.
Акция стартовала в Краснодарском крае 20 октября, за время проведения собрали уже 3 млн рублей.
«На часть средств уже приобрели 1 тыс. 80 пар утепленных резиновых сапог. В ближайшее время их передадут в части. На эти цели направили 600 тыс. рублей. Закупают 467 спальных мешков — на это направят 1,8 млн рублей», — сообщили в официальном Telegram-канале акции «Своих не бросаем».
Сбор организовали при активном участии Кубанского казачьего войска. Акция направлена на поддержку военнослужащих в зоне СВО и их семей. На собранные средства закупят необходимые вещи и доставят на передовую. Чтобы сделать пожертвование, нужно отсканировать QR-код на картинке в приложении любого банка.
Подробности можно узнать на официальном сайте акции.
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