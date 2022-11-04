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Во всех городах и районах Кубани проходят патриотические акции в честь Дня народного единства

Общество
04.11.2022 10:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vseh-gorodah-i-rajonah-kubani-prohodyat-patrioticheskie-aktsii-v-chest-dnya-narodnogo-edinstva
Во всех городах и районах Кубани проходят патриотические акции в честь Дня народного единства
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 4 ноября запланировали более 2 тыс. тематических мероприятий ко Дню народного единства. Главные события пройдут в Краснодаре на Пушкинской площади.

В рамках мероприятия жители и гости Краснодара смогут принять участие в сдаче норм Всероссийского комплекса «ГТО». Кроме того, на Пушкинской площади организуют краевые соревнования по воркауту в дисциплине «Фристайл». Также пройдут мастер-классы от атлетов, в числе которых чемпионы РФ и мира.

Также в этот день каждый желающий сможет стать участником акции «Письмо на фронт». На площади выступит мужской вокальный ансамбль Донецкой филармонии. Кроме того, в муниципалитетах Кубани будут работать 143 площадки, где можно будет записать видеопоздравление для военных и мобилизованных.

Всего в Краснодарском крае 4 ноября запланировали 275 выставок, 228 тематических программ, 17 ярмарок. В городах и станицах отроют 62 точки, где волонтеры будут раздавать ленты-триколор, флажки России и воздушные шары.

В ряде муниципалитетов здания подсветят в цвета российского флага. Кроме того, пройдут авто- и велопробеги и другие мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 4 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств — 2022», приуроченная ко Дню народного единства. Мероприятия «Ночи искусств» стартуют с 18:00 до 22:00 в учреждениях культуры Кубани.

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