В Краснодарском крае 4 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств — 2022»
Культура
31.10.2022 12:09
Культурная акция будет приурочена ко Дню народного единства. Она пройдет с 18:00 до 22:00 в учреждениях культуры края.
Мероприятия в очном формате пройдут в театрах, музеях, выставочных и концертных залах, библиотеках. Для посетителей проведут интерактивные программы, лекции, викторины, концерты и спектакли, выставки и экскурсии.
«Традиционно девизом акции станет слоган «Искусство объединяет». Публикации акции в социальных сетях размещаются под хэштегами #Искусствообъединяет, #МЫВМЕСТЕ, #КубаньТерриторияЕдинства, #МыZaРоссию», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Акция завершит годовую серию «культурных ночей». Все мероприятия проводятся бесплатно. Подробную афишу можно посмотреть на сайте.
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