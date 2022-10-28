В Краснодаре впервые проведут открытый фестиваль театров кукол

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заявки на участие в фестивале «Патриот» отбирали в сентябре. В афишу включили шесть спектаклей.

Показы пройдут в Краснодарском краевом театре кукол с 3 по 7 ноября.

«Патриотизм — самая актуальная тема сегодня. Задача фестиваля — художественными средствами, через темы героизма, веры, истории, семьи еще раз обратиться к зрителю, напомнить о наших духовных ценностях, сказать о том, что мы — одна великая страна, один великий народ», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

На фестивале представят спектакли театры Ставропольского края, Кирова, Смоленской и Владимирской областей, Донецкой народной республики, а также Мытищинский театр. В качестве гостя выступит Московский губернский театр с моноспектаклем актера Кирилла Зайцева.

Подробнее о спектаклях можно узнать на сайте. Посещение фестиваля доступно по «Пушкинской карте», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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