Краснодарский Театр Защитника Отечества готовит премьеру сказки «Чуковский и все, все, все»

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Постановку приурочили к 140-летию со дня рождения поэта Корнея Чуковского. Премьерные показы пройдут 29 и 30 октября.

Режиссер Сюзанна Акопджанян создала спектакль на основе известной детской сказки в стихах «Краденое солнце». Кроме любимого сюжета маленьких зрителей ждет погружение в тайный мир театра, репетиций, взаимоотношений актеров и режиссера.

«Я думаю, что Чуковский будет современен, интересен и понятен читателю и зрителю даже спустя новые десятилетия. Недаром его любили и любят все новые поколения детей, даже считают своим личным другом. Вот и мы через Чуковского хотим подружиться со своим зрителем и подружить его с миром Корнея Ивановича», — сказала Акопджанян.

В спектакле заняты Никита Ганган, Дарья Денисова, Елена Хмурина, Геннадий Николенко, Александр Сергеев, Дарья Тимкина, Виктория Маркина и Станислав Коновалов.

Посетить спектакль можно по «Пушкинской карте», сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

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