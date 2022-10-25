Краснодарский Театр Защитника Отечества готовит премьеру сказки «Чуковский и все, все, все»
Постановку приурочили к 140-летию со дня рождения поэта Корнея Чуковского. Премьерные показы пройдут 29 и 30 октября.
Режиссер Сюзанна Акопджанян создала спектакль на основе известной детской сказки в стихах «Краденое солнце». Кроме любимого сюжета маленьких зрителей ждет погружение в тайный мир театра, репетиций, взаимоотношений актеров и режиссера.
«Я думаю, что Чуковский будет современен, интересен и понятен читателю и зрителю даже спустя новые десятилетия. Недаром его любили и любят все новые поколения детей, даже считают своим личным другом. Вот и мы через Чуковского хотим подружиться со своим зрителем и подружить его с миром Корнея Ивановича», — сказала Акопджанян.
В спектакле заняты Никита Ганган, Дарья Денисова, Елена Хмурина, Геннадий Николенко, Александр Сергеев, Дарья Тимкина, Виктория Маркина и Станислав Коновалов.
Посетить спектакль можно по «Пушкинской карте», сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
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