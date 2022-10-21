Краснодарский театр драмы перед Новым годом представит премьеру сказки «Буратино»

Фото пресс-службы Краснодарского театра драмы

Сказку для всей семьи по одноименному произведению Алексея Толстого Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького приурочил к новогодним праздникам.

Премьера сказки «Буратино» пройдет на большой сцене театра 17 декабря. Режиссером выступит заслуженный артист Кубани Арсений Фогелев, главную роль исполнит Руслан Копылов.

Вместе с главным героем сказки и его друзьями зрителям предстоит сбежать от мошенников кота Базилио и лисы Алисы, спасти кукол от злого Карабаса-Барабаса и узнать, что скрывается за дверцей, которую отпирает Золотой Ключик.

Показы сказки пройдут 17, 18, 23, 24, 25 и 29 декабря, а также 5 и 6 января. Возрастное ограничение 6+, спектакль идет без антракта, сообщает пресс-служба Краснодарского театра драмы.

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