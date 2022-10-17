В Краснодаре во Дворце искусств «Премьера» состоялась премьера спектакля «Формула любви»

Видео канала «Кубань 24»

В основу постановки легли сцены и песни из отечественных кинолент. Режиссер Александр Мацко представил их в жанре музыкальной пародии.

«Это спектакль, который собрал все коллективы — муниципальные, Премьеры, — и огромное количество потрясающей музыки, нашей любимой музыки, которую мы все знаем с детства, которая у нас вызывает только положительные эмоции. На сегодняшний момент это то, чего нам не хватает», — рассказал Александр Мацко.

В новой постановке артисты представили более 40 номеров. Их выступление сопровождал живой звук, его обеспечил Кубанский симфонический оркестр. Музыканты виртуозно исполняли мелодии, которые прославили отечественный кинематограф. В мюзикле задействовали скрипку, флейты, кларнет, трубу — это создало в зале неповторимую атмосферу.

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