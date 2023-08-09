Во время взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали более 40 человек

По данным местных властей, причиной взрыва 9 августа на заводе в Сергиевом Посаде стало нарушение технологических процессов.

«Все данные предварительные — на предприятии работают все без исключения оперативные службы. Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов», — написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на место ЧП, где сейчас идет разбор завалов. Он уточнил, что взрыв произошел в 10:40 в металлическом ангаре 40 на 40 м. По его словам, завод в Сергиевом Посаде, где случилось ЧП, не имеет отношения к оптике, там давно производят фейерверки.

«Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», — сообщил губернатор Подмосковья в Telegram.

Он отметил, что в домах выбиты стекла, частично поврежден спорткомплекс. Людей из всех зданий и цехов завода эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад.

По последним данным регионального минздрава, известно о 43 пострадавших при взрыве, 6 из них — в тяжелом состоянии. На месте работают 23 бригады скорой помощи и вертолет, пишет РИА «Новости».

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники. Причины произошедшего и количество пострадавших устанавливаются, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», взрыв, который произошел днем 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде, мог случиться на складе пиротехники компании Пиро-Росс. Она арендовала помещения на территории ЗОМЗ.