На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

По предварительным данным, взрыв, который произошел днем 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде, мог случиться на складе пиротехники компании Пиро-Росс. Она арендовала помещения на территории ЗОМЗ.

На место происшествия выехали экстренные службы. По словам источника в экстренных службах, информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется.

Местные жители сообщили о том, что ударной волной выбило окна в многоэтажках поблизости.

Объявлена эвакуация всех зданий и цехов завода. Причиной взрыва, по предварительным данным, не является беспилотник. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 11 человек, сообщили экстренные службы корреспондентам ТАСС.

На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

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