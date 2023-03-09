Во время утреннего пожара в частном доме в Сочи погиб 71-летний мужчина
Следователи устанавливают обстоятельства пожара утром 9 марта, в результате которого погиб местный житель.
По предварительным данным, утром 9 марта на улице Санаторной в одном из частных домов произошло возгорание. Очевидцы вызвали пожарных. После локализации возгорания в помещении нашли тело 71-летнего мужчины, который жил в доме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По факту гибели человека при пожаре в территориальном следственном отделе начали проводить доследственную проверку, во время которой установят все причины и обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Как писал «Кубань 24», сообщение о возгорании на улице Санаторной поступило в МЧС 9 марта в 7:14. Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит частный дом. В 7:41 пожар локализовали, в 7:58 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 200 кв. м.
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