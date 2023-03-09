В Сочи горит частный одноэтажный дом на площади 200 кв. метров
Происшествия
09.03.2023 07:48
Сообщение о возгорании на улице Санаторная поступило в МЧС 9 марта в 7:14.
О возгорании сообщили в соцсетях очевидцы. На кадрах с места пожара видно, что огонь полностью охватил одноэтажный частный дом.
Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит частный дом. В 7:41 пожар локализовали. Площадь возгорания составляет 200 кв. м.
На месте работают 4 отделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона: 12 пожарных, 2 единицы техники, 2 звена газодымозащитной службы. На тушение подано 3 ствола «Дельта» и 1 ствол «Дельта» на защиту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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