В Краснодаре загорелись камыши возле озера Карасун

Возгорание возле озера Карасун произошло вечером 8 марта на улице Сормовской в Комсомольском микрорайоне.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Краснодарского ПСГ в 17:14. Спасатели прибыли на место через 9 минут и установили, что на открытой территории очагами загорелся мусор на площади 200 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Возгорание локализовали в 17:25, а в 17:33 полностью ликвидировали открытое горение. На месте работали 6 спасателей и 2 единицы техники.

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