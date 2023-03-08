В Краснодаре загорелись камыши возле озера Карасун
Происшествия
08.03.2023 18:28
Возгорание возле озера Карасун произошло вечером 8 марта на улице Сормовской в Комсомольском микрорайоне.
Информация о пожаре поступила диспетчеру Краснодарского ПСГ в 17:14. Спасатели прибыли на место через 9 минут и установили, что на открытой территории очагами загорелся мусор на площади 200 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Возгорание локализовали в 17:25, а в 17:33 полностью ликвидировали открытое горение. На месте работали 6 спасателей и 2 единицы техники.
Читайте также: в Краснодаре загорелся мусор на площади 30 кв. метров. Сообщение о возгорании в районе Западного обхода поступило в МЧС 5 марта в 7:46.
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