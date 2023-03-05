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В Краснодаре загорелся мусор на площади 30 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelsya-musor-na-ploshhadi-30-kv-metrov
В Краснодаре загорелся мусор на площади 30 кв. метров
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании в районе Западного обхода поступило в МЧС 5 марта в 7:46.

На место прибыли подразделений Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели установили, что горит мусор на открытой территории. В 8:26 возгорание потушили. Его площадь составила 30 кв. м.

При пожаре никто не пострадал. На месте работали 6 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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