В Краснодаре загорелся мусор на площади 30 кв. метров

Сообщение о возгорании в районе Западного обхода поступило в МЧС 5 марта в 7:46.

На место прибыли подразделений Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели установили, что горит мусор на открытой территории. В 8:26 возгорание потушили. Его площадь составила 30 кв. м.

При пожаре никто не пострадал. На месте работали 6 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка.