В Краснодаре загорелся мусор на площади 30 кв. метров
Происшествия
05.03.2023 09:01
Сообщение о возгорании в районе Западного обхода поступило в МЧС 5 марта в 7:46.
На место прибыли подразделений Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели установили, что горит мусор на открытой территории. В 8:26 возгорание потушили. Его площадь составила 30 кв. м.
При пожаре никто не пострадал. На месте работали 6 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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