Во время спортивного фестиваля 8 июля в Сочи изменят схему движения транспорта

Фестиваль Swim run Sochi пройдет в городе-курорте 8–9 июля. В эти дни водители не смогут проехать по нескольким улицам из-за соревнований по бегу.

На время мероприятий проезд транспорта ограничат в Центральном и Хостинском районах: перекроют улицы Несебрскую, Воровского, Курортный проспект, Поярко, Орджоникидзе, Соколова и Театральную.

Также с 15:00 8 июля до 0:00 9 июля временно изменят схему движения маршрута № 115 на Несебрской и Орджоникидзе. Автобус проследует по улицам Конституции, Московской, Горького с выездом на Курортный проспект и далее согласно действующей схеме движения маршрута. Таким образом из пути следования исключат остановки «Поликлиника», «Ривьерский мост», «Морвокзал», «к/з Фестивальный», «Зимний театр», «парк Фрунзе», «парк Дендрарий». Вместо них автобус будет доезжать до остановок «ж/д вокзал Сочи», «Сбербанк», «Органный зал», «гостиница Сочи», «Театральная», «сан. Светлана», «Цирк».

Подробную схему организации дорожного движения в дни фестиваля можно найти по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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