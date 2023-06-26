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Во время фестиваля 30 июня в центре Краснодара временно ограничат движение автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vremya-festivalya-30-iyunya-v-tsentre-krasnodara-vremenno-ogranichat-dvizhenie-avtomobilej
Во время фестиваля 30 июня в центре Краснодара временно ограничат движение автомобилей

В этот день водители не смогут проехать по нескольким улицам из-за проведения Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».

С 6:00 и до окончания фестиваля перекроют участки улицы Красной — от Постовой до Советской. В этот же временной отрезок будет перекрыта Советская — от улицы Красноармейской до Красной.

С 14:00 и до окончания мероприятия перекроют Красную — от Советской до улицы Комсомольской. Также движение ограничат на Советской — от Красной до улицы Рашпилевской.

Освобождать от автомобилей улицу имени Пушкина — от Рашпилевской до Красноармейской, а также Рашпилевскую — от Советской и до Пушкина начнут 29 июня с 22:00, а с 6:00 и до окончания фестиваля движение по этим улицам приостановят.

Также 29 июня с 22:00 от машин освободят Красную — от Постовой до Комсомольской и Советскую — от Комсомольской до Рашпилевской.

Стоянки автотранспорта для гостей и участников фестиваля организуют 30 июня на улице имени Пушкина — от Рашпилевской до Красной с 6:00 и до завершения мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» стартует на Кубани с 23 июня.

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