Во время фестиваля 30 июня в центре Краснодара временно ограничат движение автомобилей

В этот день водители не смогут проехать по нескольким улицам из-за проведения Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».

С 6:00 и до окончания фестиваля перекроют участки улицы Красной — от Постовой до Советской. В этот же временной отрезок будет перекрыта Советская — от улицы Красноармейской до Красной.

С 14:00 и до окончания мероприятия перекроют Красную — от Советской до улицы Комсомольской. Также движение ограничат на Советской — от Красной до улицы Рашпилевской.

Освобождать от автомобилей улицу имени Пушкина — от Рашпилевской до Красноармейской, а также Рашпилевскую — от Советской и до Пушкина начнут 29 июня с 22:00, а с 6:00 и до окончания фестиваля движение по этим улицам приостановят.

Также 29 июня с 22:00 от машин освободят Красную — от Постовой до Комсомольской и Советскую — от Комсомольской до Рашпилевской.

Стоянки автотранспорта для гостей и участников фестиваля организуют 30 июня на улице имени Пушкина — от Рашпилевской до Красной с 6:00 и до завершения мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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