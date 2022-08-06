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Во время спецоперации на Донбассе погиб заместитель атамана из Новороссийска

Общество
06.08.2022 12:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vremya-spetsoperatsii-na-donbasse-pogib-zamestitel-atamana-iz-novorossijska
Во время спецоперации на Донбассе погиб заместитель атамана из Новороссийска
Фото slavakubani.ru

Заместитель атамана Новороссийского районного казачьего общества Николай Аристов погиб 29 июля в возрасте 46 лет во время спецоперации, направленной на защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Николай Аристов родился в станице Ханской Майкопского района Адыгеи. После службы в армии закончил дальневосточный юридический институт МВД России. Имеет звание подполковника полиции, служил в УМВД России по Хабаровскому краю. В 2002 году участвовал в контртеррористической операции против чеченских боевиков в Дагестане.

После увольнения со службы жил в Новороссийске, вступил в ряды казачества и принимал активное участие в охране общественного порядка. Воспитывал казачью молодежь, готовил к воинской службе лицеистов-кадетов.

У Николая Аристова остались жена и сын, который сейчас проходит воинскую службу по контракту в ВС РФ, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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