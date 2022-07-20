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Во время спецоперации на Донбассе погиб казак из Гулькевичей

Общество
20.07.2022 18:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vremya-spetsoperatsii-na-donbasse-pogib-kazak-iz-gulkevichej
Во время спецоперации на Донбассе погиб казак из Гулькевичей
Фото пресс-службы Кубанского казачьего войска

О смерти казака Гулькевичского РКО Андрея Иванчука сообщил писатель Захар Прилепин.

По его словам, у погибшего казака был позывной «Кубань». Иванчук был однополчанином Прилепина. Они вместе принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

«Вспоминаю, было это в Сосновке на мариупольском направлении: очень сильно крыли позиции нашего батальона с той стороны, и Кубань начал молиться в блиндаже. Спокойно и отрешенно, как он всегда делал. Без какой бы то ни было экзальтации и суеты. Как и положено воину. И бойцы вокруг него сгрудились, что твои цыплята. Обычно — маловеры, а тут видимо решили: нет, с Кубанью понадежнее будет. Тогда никто не погиб», — пишет Прилепин в воспоминаниях о погибшем казаке.

«Выражаем слова соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память!» — говорится в сообщении пресс-службы Кубанского казачьего войска.

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