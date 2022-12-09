Во время пожара в ТЦ «Мега Химки» погиб человек

Крупный пожар в торгом центре в Химках на 23 км Ленинградского шоссе произошел 9 декабря около 6 утра. Огонь охватил около 18 тыс. кв. метров здания.

«К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара. Проблемных вопросов нет», — цитирует начальника ГУ МЧС по Московской области Сергея Полетыкина ТАСС.

В соцсетях появилась информация, что погибшим при пожаре в ТЦ «Мега Химки» стал охранник.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», огонь охватил гипермаркет строительных материалов OBI. Предварительно, в нем произошло обрушение на площади 5 тыс. кв. метров. Из пожара в OBI взрываются аэрозоли и банки с краской. Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

В МЧС рассказали, что тушение пожара в ТЦ «Мега Химки» осложняют конструктивные особенности здания. Обрушение кровли и мгновенный доступ кислорода создали сильные конвективные потоки. Из-за этого огонь распространился на большую площадь здания. Группировки спасателей увеличили до 70 человек и 20 единиц техники.