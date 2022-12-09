ТЦ «Мега Химки» загорелся на площади 18 тыс. кв. метров

Около 6:00 9 декабря в Химках на 23 км Ленинградского шоссе произошел крупный пожар в торговом центре.

На момент прибытия спасателей наблюдалось горение кровли. На месте работают 61 человек и 18 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» вначале составила 7 тыс. кв. метров, однако спустя некоторое время достигла 18 тыс. кв. метров.

Огонь охватил гипермаркет строительных материалов OBI. Предварительно, в нем произошло обрушение на площади 5 тыс. кв. метров. Из пожара в OBI взрываются аэрозоли и банки с краской. Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

В связи с пожаром в ТЦ «Мега Химки» прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В ходе проверки правоохранители установят причины и обстоятельства произошедшего, сообщает RT.

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