Во время пожара из пансионата эвакуировали 54 человека в Краснодарском крае
Происшествия
18.12.2022 11:04
Сообщение о возгорании двухэтажного здания на улице Мира в поселке Кучугуры поступило диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона 17 декабря в 16:01.
Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что произошло возгорание двухэтажного здания на площади 150 кв. м. На тушение подали 3 ствола «Дельта». В 16:12 пожар локализовали, в 17:28 — полностью потушили.
Из здания эвакуировали 54 человека. При пожаре никто не пострадал. На месте работали 29 спасателей и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По словам очевидцев в соцсетях, в пансионате жили приезжие из новых территорий РФ.
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