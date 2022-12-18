Крупный пожар произошел ночью в садовом поселке под Краснодаром

Сообщение о возгорании дома на улице Народной в СНТ «Лесник» поступило в МЧС 17 декабря в 23:23.

На место прибыли пожарные расчеты. Установили, что произошло возгорания в одноэтажном здании на площади 60 кв. м. В 23:44 пожар локализовали, в 0:20 — полностью потушили. Во время пожара никто не пострадал.

На месте работали 8 человек и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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