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В Туапсинском районе произошел пожар в здании на площади 120 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-proizoshel-pozhar-v-zdanii-na-ploshhadi-120-kv-metrov
В Туапсинском районе произошел пожар в здании на площади 120 кв. метров
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Чехова поступило в МЧС 14 декабря в 2:25.

На место выехали подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. Они прибыли по адресу и установили, что пожар произошел в неэксплуатируемом здании на площади 120 кв. м.

Два звена газодымозащитной службы провели разведку, на тушение подали один ствол СВД и два ствола «Дельта». В 2:40 огонь локализовали, в 3:35 — ликвидировали открытое горение. В 4:10 пожар полностью потушили. Пострадавших и эвакуированных нет.

На месте работали 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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