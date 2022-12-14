В Туапсинском районе произошел пожар в здании на площади 120 кв. метров

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Чехова поступило в МЧС 14 декабря в 2:25.

На место выехали подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. Они прибыли по адресу и установили, что пожар произошел в неэксплуатируемом здании на площади 120 кв. м.

Два звена газодымозащитной службы провели разведку, на тушение подали один ствол СВД и два ствола «Дельта». В 2:40 огонь локализовали, в 3:35 — ликвидировали открытое горение. В 4:10 пожар полностью потушили. Пострадавших и эвакуированных нет.

На месте работали 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре.