В Туапсинском районе произошел пожар в здании на площади 120 кв. метров
Происшествия
14.12.2022 14:41
Сообщение о возгорании в частном доме на улице Чехова поступило в МЧС 14 декабря в 2:25.
На место выехали подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. Они прибыли по адресу и установили, что пожар произошел в неэксплуатируемом здании на площади 120 кв. м.
Два звена газодымозащитной службы провели разведку, на тушение подали один ствол СВД и два ствола «Дельта». В 2:40 огонь локализовали, в 3:35 — ликвидировали открытое горение. В 4:10 пожар полностью потушили. Пострадавших и эвакуированных нет.
На месте работали 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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