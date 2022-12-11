Из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне поступило диспетчеру 10 декабря в 21:08.

Через минуту к месту вызова отправились пожарные подразделения. По прибытии спасатели установили, что площадь пожара в квартире — 3 кв. м. Возгорание потушили за две минуты. В целях обеспечения безопасности из дома вывели 150 жителей.

Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам жильцов дома, перед пожаром произошла авария на электросетях и замыкание.

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