Из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре
Происшествия
11.12.2022 08:26
Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне поступило диспетчеру 10 декабря в 21:08.
Через минуту к месту вызова отправились пожарные подразделения. По прибытии спасатели установили, что площадь пожара в квартире — 3 кв. м. Возгорание потушили за две минуты. В целях обеспечения безопасности из дома вывели 150 жителей.
Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По словам жильцов дома, перед пожаром произошла авария на электросетях и замыкание.
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