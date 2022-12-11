Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-pozhara-v-kvartire-spasateli-evakuirovali-150-chelovek-iz-16-etazhki-v-krasnodare
Из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне поступило диспетчеру 10 декабря в 21:08.

Через минуту к месту вызова отправились пожарные подразделения. По прибытии спасатели установили, что площадь пожара в квартире — 3 кв. м. Возгорание потушили за две минуты. В целях обеспечения безопасности из дома вывели 150 жителей.

Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам жильцов дома, перед пожаром произошла авария на электросетях и замыкание.

Читайте также: в Краснодарском крае загорелось старинное двухэтажное здание.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Убирать за своими питомцами, наконец, обязали собачников в Краснодарском крае
Убирать за своими питомцами, наконец, обязали собачников в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело
После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Младенец умер: в Краснодаре женщина оставляла без присмотра 5-месячного сына
Младенец умер: в Краснодаре женщина оставляла без присмотра 5-месячного сына
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Чистосердечное признание Меркель: Запад целенаправленно готовил Украину к войне
  2. Младенец умер: в Краснодаре женщина оставляла без присмотра 5-месячного сына
  3. Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
  4. Заразились в магазине: эксперт рассказал, почему в холодильнике заводится плесень
  5. Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Новороссийске
  6. Бизнесмен незаконно заработал 6,2 млн рублей на добыче песка под Краснодаром
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях