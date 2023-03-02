Во время пожара из многоквартирного дома в Краснодаре эвакуировали и спасли 20 человек

Сообщение о возгорании дома на улице Пушкина поступило в МЧС 2 марта в 10:28.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Они прибыли по адресу и установили, что горит квартира в двухэтажном многоквартирном доме. В 11:07 огонь локализовали, в 11:18 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 70 кв. м.

Во время пожара из дома эвакуировали 17 человек, спасли еще 3. При пожаре никто не пострадал. На месте работали 28 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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