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Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-korotkogo-zamykaniya-iz-detskogo-sada-v-krymske-evakuirovali-10-detej-i-5-vospitatelej
Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей
Фото t.me/bloknotkrymska

Сообщение о задымлении в здании детского сада на улице Свердлова в Крымске поступило в МЧС 1 марта в 16:18.

На место по повышенному рангу выехали подразделения Крымского пожарно-спасательного гарнизона. Они прибыли на место и установили, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Эвакуировали 15 человек, в том числе 10 детей.

На месте работают 13 спасателей и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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