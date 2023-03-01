Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей

Сообщение о задымлении в здании детского сада на улице Свердлова в Крымске поступило в МЧС 1 марта в 16:18.

На место по повышенному рангу выехали подразделения Крымского пожарно-спасательного гарнизона. Они прибыли на место и установили, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Эвакуировали 15 человек, в том числе 10 детей.

На месте работают 13 спасателей и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани из-за короткого замыкания проводки обогревателя сгорел дом, погибла 47-летняя женщина.