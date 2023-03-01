Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей
Происшествия
01.03.2023 16:44
Сообщение о задымлении в здании детского сада на улице Свердлова в Крымске поступило в МЧС 1 марта в 16:18.
На место по повышенному рангу выехали подразделения Крымского пожарно-спасательного гарнизона. Они прибыли на место и установили, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Эвакуировали 15 человек, в том числе 10 детей.
На месте работают 13 спасателей и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: на Кубани из-за короткого замыкания проводки обогревателя сгорел дом, погибла 47-летняя женщина.
Популярные новости
- В СК проводят проверку по факту гибели 74-летнего мужчины при взрыве боеприпаса на Кубани
- СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
- В Краснодаре строители избили коллегу стулом, изрезали ножом и прижгли утюгом
- Спасатели два часа ловили сбежавшего страуса в горах Новороссийска
- На Кубани будут судить шестерых женщин, которые получали выплаты и маткапитал на несуществующих детей
- На трассе к паромной переправе на Кубани столкнулись бензовоз и легковушка, есть погибший