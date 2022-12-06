На Кубани из-за короткого замыкания проводки обогревателя сгорел дом, погибла 47-летняя женщина
Происшествия
06.12.2022 11:06
Сообщение о возгорании в частном доме на улице Новой в станице Привольной Каневского района поступило в МЧС 5 декабря в 12:29.
На место выехали пожарные расчеты. К моменту их прибытия пламя охватило одну из комнат дома. Во время локализации пожара в комнате нашли тело 47-летней женщины.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки обогревателя, сообщает газета «Каневские зори» в Telegram.
Информация о пожаре уточняется.
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