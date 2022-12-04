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В Апшеронском районе произошел пожар в частном доме

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronskom-rajone-proizoshel-pozhar-v-chastnom-dome
В Апшеронском районе произошел пожар в частном доме
Фото t.me/tipich_apsheronsk

Пожар в частном доме в станице Кабардинской на улице Южной произошел утром 4 декабря. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах виден одноэтажный дом, крыша которого объята пламенем.

О возгорании диспетчеру Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона сообщили в 9:52. На место незамедлительно выехали специалисты.

Прибыв на место в 10.02, они установили, что горит жилой дом. В 10:05 пожар локализовали на площади 42 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 10:10, а в 10:25 возгорание полностью потушили.

В ликвидации пожара участвовали 10 человек личного состава, и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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