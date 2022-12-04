В Апшеронском районе произошел пожар в частном доме
Происшествия
04.12.2022 13:47
Пожар в частном доме в станице Кабардинской на улице Южной произошел утром 4 декабря. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах виден одноэтажный дом, крыша которого объята пламенем.
О возгорании диспетчеру Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона сообщили в 9:52. На место незамедлительно выехали специалисты.
Прибыв на место в 10.02, они установили, что горит жилой дом. В 10:05 пожар локализовали на площади 42 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 10:10, а в 10:25 возгорание полностью потушили.
В ликвидации пожара участвовали 10 человек личного состава, и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Новороссийске во время пожара из многоэтажки эвакуировали 60 жильцов и спасли еще 10.
Популярные новости
- На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Астраханской области в пятиэтажке произошел хлопок газа, есть пострадавший
- Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
- В Краснодаре полиция ищет двоих мужчин, которые преследовали девочку по дороге в школу
- ВОЗ: 90% населения планеты обладает иммунитетом к коронавирусу