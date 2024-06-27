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Во время пожара из многоэтажки в Краснодаре эвакуировали 10 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vremya-pozhara-iz-mnogoetazhki-v-krasnodare-evakuirovali-10-chelovek
Во время пожара из многоэтажки в Краснодаре эвакуировали 10 человек
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Аксайской, 40/3 поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 27 июня в 11:32.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит квартира семиэтажного мансардного дома. В 12:08 пожар ликвидировали, его площадь составила 10 кв. м. Из дома эвакуировали 10 жильцов.

К ликвидации пожара привлекли 22 человека и 5 единиц техники. Причины возгорания устанавливают эксперты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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