Во время пожара из многоэтажки в Краснодаре эвакуировали 10 человек

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Аксайской, 40/3 поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 27 июня в 11:32.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит квартира семиэтажного мансардного дома. В 12:08 пожар ликвидировали, его площадь составила 10 кв. м. Из дома эвакуировали 10 жильцов.

К ликвидации пожара привлекли 22 человека и 5 единиц техники. Причины возгорания устанавливают эксперты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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