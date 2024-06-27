Мужчина и две женщины погибли при пожаре в общежитии техникума в Белореченске

Пожар произошел 27 июня около 5:00 на 4 этаже здания общежития Кооперативного техникума в Белореченске. Белореченская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара.

По предварительным данным, в результате пожара погиб 61-летний мужчина и две женщины в возрасте 32 и 18 лет. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время возгорание ликвидировали.

Белореченский СО СУ СК РФ по краю возбудил уголовного дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Прокуратура взяла под контроль ход расследования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: в Новороссийске произошел пожар в двухэтажном магазине.