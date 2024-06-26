В Новороссийске произошел пожар в двухэтажном магазине

Сообщение о возгорании на улице Горького поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 26 июня в 9:41.

Пожарные прибыли на место в 9:50 и установили, что произошло возгорание в двухэтажном строении на площади 15 кв. м. В 9:52 пожар локализовали, в 9:56 — ликвидировали открытое горение.

В 10:05 пожар полностью потушили. При пожаре никто не пострадал, эвакуацию не проводили. В ликвидации пожара участвовали 5 человек и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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