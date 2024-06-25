В Краснодаре строители сами потушили загоревшуюся крышу строящейся многоэтажки
Происшествия
25.06.2024 10:58
О пожаре в ЖК «Дыхание» на улице Летчика Позднякова 25 июня в 10:26 сообщили в соцсетях очевидцы.
На видео, выложенном в соцсети видно пламя на крыше новостройки и сильное задымление. Уточнялось, что этот дом еще не заселен.
Вскоре местные жители написали в соцсетях, что возгорание потушили строители: «У строителей загорелся материал, они сами огнетушителями ликвидировали возгорание».
Также сообщается, что при пожаре никто не пострадал.
«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, пожар произошел в строящемся здании. Возгорание потушили силами строителей до приезда пожарной службы», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в МЦУ Краснодара.
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