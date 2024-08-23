Во время пожара из многоэтажки Краснодара эвакуировали 15 жильцов

Сообщение о возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме на улице Петра Метальникова поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 23 августа в 15:18.

Пожарные оперативно прибыли на место и установили, что возгорание произошло в одной из квартир. Площадь пожара составляет 10 кв. м.

В 15:56 огонь локализовали, в 15:48 — ликвидировали. Из дома эвакуировали 15 жильцов. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 25 человек личного состава и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным соцсетей, пожар произошел в одном из домов ЖК «Лучший». По словам очевидцев, пожарные машины не сразу смогли подъехать к дому из-за хаотично припаркованных машин.

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