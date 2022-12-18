Во время пожара из хостела эвакуировали 30 человек в Краснодаре
Происшествия
18.12.2022 22:49
Сообщение о возгорании в здании на улице Индустриальной поступило в МЧС 18 декабря в 20:25.
На место прибыли пожарные расчеты. Установили, что горит трехэтажное административное здание. В 20:34 объявила ранг пожара 1 БИС. В 22:30 огонь локализовали на площади 400 кв. м.
На тушение подали 2 лафетных ствола, 7 стволов «Дельта» и 1 ствол СВД. Работали 3 звена газодымозащитной службы. Из здания эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.
На месте работают 52 человека и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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