Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Во время пожара из хостела эвакуировали 30 человек в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vremya-pozhara-iz-hostela-evakuirovali-30-chelovek-v-krasnodare
Во время пожара из хостела эвакуировали 30 человек в Краснодаре
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании в здании на улице Индустриальной поступило в МЧС 18 декабря в 20:25.

На место прибыли пожарные расчеты. Установили, что горит трехэтажное административное здание. В 20:34 объявила ранг пожара 1 БИС. В 22:30 огонь локализовали на площади 400 кв. м.

На тушение подали 2 лафетных ствола, 7 стволов «Дельта» и 1 ствол СВД. Работали 3 звена газодымозащитной службы. Из здания эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

На месте работают 52 человека и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: во время пожара из пансионата эвакуировали 54 человека в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мать кубанского срочника, погибшего на полигоне, отсудила у Минобороны 1,5 млн рублей
Мать кубанского срочника, погибшего на полигоне, отсудила у Минобороны 1,5 млн рублей
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
У семьи бывшего игрока ФК «Кубань» Андрея Ещенко арестовали квартиру в Краснодаре
У семьи бывшего игрока ФК «Кубань» Андрея Ещенко арестовали квартиру в Краснодаре
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. В ПФК «Кубань» сменится генеральный спонсор и учредитель
  3. В Сочи для местных жителей навели веревочную переправу через реку Чемитоквадже
  4. Апшеронский депутат-матершинник извинился за несдержанность при общении с местными жителями
  5. ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде проиграл столичному ЦСКА
  6. Неадекватный мужчина с ножом и электрошокером залез на козырек многоэтажки в Сочи
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях