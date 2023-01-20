Во время крещенских купаний в Краснодаре троим людям потребовалась помощь медиков

Традиционные окунания в честь праздника Крещения Господня в краевом центре проходили с 18 по 19 января в девяти организованных местах.

В местах крещенских купаний дежурили медики и спасатели. В результате во время омовений медицинская помощь потребовалась троим жителям Краснодара: у одного произошла аллергическая реакция на холод, у второго — головокружение, а у третьего заболела голова. Им оказали необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

По словам медиков, в этом году Крещение в краевой столице выдалось относительно спокойным, сообщили в Telegram-канале Краснодарской краевой больницы скорой медицинской помощи.

Читайте также: более 9 тыс. человек приняли участие в крещенских омовениях и богослужениях в Краснодаре. Наиболее популярными у горожан стали купель на реке Кубань у храма Рождества Христова, берег озера Старая Кубань и купель храма Рождества Богородицы в станице Старокорсунской.