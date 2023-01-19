Более 9 тыс. человек приняли участие в крещенских омовениях и богослужениях в Краснодаре

Почти 5 тыс. жителей Краснодара окунулись в специально оборудованных местах для крещенских купаний 18 и 19 января.

Утром 19 января окунулся и глава города Евгений Наумов. В общей сложности в крещенских омовениях и богослужениях в краевой столице приняли участие свыше 9 тыс. человек. Для купаний в Краснодаре обустроили девять мест.

Безопасность обеспечивали медики, спасатели, полицейские и казаки. Всего 85 человек, 8 аварийно-спасательных автомобилей и 4 плавсредства.

Наиболее популярными у горожан стали купель на реке Кубань у храма Рождества Христова, берег озера Старая Кубань и купель храма Рождества Богородицы в станице Старокорсунской. Там окунулись в воду, в общей сложности, порядка 2,5 тыс. человек.

Практически у каждой купели располагались палатки для переодевания и пункты обогрева с горячим чаем и выпечкой.

Во всех храмах и соборах Екатеринодарской епархии, а также на водоемах и у купелей, священники провели обряд освящения воды. Праздничные богослужения на протяжении двух дней проводили более 50 православных храмов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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