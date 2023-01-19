Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Более 9 тыс. человек приняли участие в крещенских омовениях и богослужениях в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-9-tys-chelovek-prinyali-uchastie-v-kreshhenskih-omoveniyah-i-bogosluzheniyah-v-krasnodare
Более 9 тыс. человек приняли участие в крещенских омовениях и богослужениях в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Почти 5 тыс. жителей Краснодара окунулись в специально оборудованных местах для крещенских купаний 18 и 19 января.

Утром 19 января окунулся и глава города Евгений Наумов. В общей сложности в крещенских омовениях и богослужениях в краевой столице приняли участие свыше 9 тыс. человек. Для купаний в Краснодаре обустроили девять мест.

Безопасность обеспечивали медики, спасатели, полицейские и казаки. Всего 85 человек, 8 аварийно-спасательных автомобилей и 4 плавсредства.

Наиболее популярными у горожан стали купель на реке Кубань у храма Рождества Христова, берег озера Старая Кубань и купель храма Рождества Богородицы в станице Старокорсунской. Там окунулись в воду, в общей сложности, порядка 2,5 тыс. человек.

Практически у каждой купели располагались палатки для переодевания и пункты обогрева с горячим чаем и выпечкой.

Во всех храмах и соборах Екатеринодарской епархии, а также на водоемах и у купелей, священники провели обряд освящения воды. Праздничные богослужения на протяжении двух дней проводили более 50 православных храмов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: храм Сорока Севастийских мучеников построят в районе Западного обхода Краснодара.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
  5. Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
  6. Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях