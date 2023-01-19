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Храм Сорока Севастийских мучеников построят в районе Западного обхода Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/hram-soroka-sevastijskih-muchenikov-postroyat-v-rajone-zapadnogo-obhoda-krasnodara
Храм Сорока Севастийских мучеников построят в районе Западного обхода Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Разрешение на строительство храма подписали в городском департаменте архитектуры и градостроительства 19 января, в праздник Крещения Господня.

Православную церковь на территории ЖК «Самолет» возведут по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.

Церковь будет носить имя Сорока Севастийских мучеников. Ее смогут посещать порядка 500 прихожан. В настоящее время богослужения для них ведутся во временном деревянном храме на въезде в ЖК «Самолет».

В департаменте архитектуры и градостроительства рассказали, что храм будет трехэтажным, общей площадью 4 тыс. 296 кв. м. Высота храма составит 43,8 м.

Начать строительство планируют в ближайшее время. Завершить работы планируют до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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