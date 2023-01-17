В Геленджике заложили камень в строительство православного храма святой Ольги

Храм в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги возводят в селе Марьина роща.

Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност 17 января освятил закладной камень в основании храма. В мероприятии участвовали глава администрации Кабардинского внутригородского округа Григорий Кялов, благотворители, депутаты, общественники и местные жители.

Приход в селе Марьина Роща зарегистрировали в феврале 2018 года. В апреле 2019 года администрация Геленджика выделила участок для строительства православного храма. В настоящее время завершено строительство цокольного этажа. Там расположат учебный класс воскресной школы и трапезная. Общая площадь двухэтажного здания составит 291 кв. метров.

Богослужения на время строительства храма организованы во временном помещении на улице улице Восточной, 1/1 еженедельно по воскресеньям в 14:00.

С деятельностью прихода и этапами строительства можно ознакомиться на сайте. Также там можно внести пожертвования, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

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