Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Несчастный случай произошел 24 сентября в горах Карачаево-Черкесии во время экстремального забега Alpindustria Arkhyz Race 2022.
Участники забега должны были преодолеть несколько маршрутов. Самым протяженным был маршрут длиной 130 км из Архыза в Красную Поляну. К старту гонки погода испортилась. На хребте Абишира Ахуба к кому моменту, как 24 сентября туда поднялись участники дистанции 130 км, выпал снег. Температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза.
«Произошло два трагических случая с участниками Алексеем Васильевым и Кристиной Безугловой. Мы выражаем свои соболезнования и делаем все возможное, чтобы помочь и разобраться в данной ситуации», — сообщили организаторы Alpindustria Arkhyz Race в Telegram-канале.
Позже стало известно о том, что Алексей Васильев первый прошел пункт питания на 19 км маршрута. Его состояние не вызывало беспокойства. На 25-м км ему стало плохо. Его догнали другие спортсмены, на помощь поспешили волонтеры. Пострадавшего начали спускать вниз и проводить реанимационные мероприятия. На место прибыли спасатели, которые приступили к эвакуации. Однако мужчина скончался.
После ухудшения погоды организаторы приняли решение закрыть дистанцию и вернуть всех участников на место старта.
«Дозвониться удалось до всех стартовавших бегунов, кроме одной из участниц, Кристины Безугловой. Мы отправили на встречу участнице спасателей. Кристина была обнаружена в нестабильном состоянии и передана медикам. Ее увезли в больницу на машине скорой помощи. Через несколько часов мы получили информацию о том, что она скончалась», — говорится в сообщении организаторов забега.
По факту произошедшего правоохранительные органы Зеленчукского района КЧР проводят доследственную проверку. Причина смерти спортсменов пока не установлены.
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