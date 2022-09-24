В горах Сочи 24 сентября выпал снег

В горах Сочи 24 сентября выпал снег

Утром 24 сентября горы Красной Поляны на Розе Пик на высоте 2 тыс. 320 метров засыпало снегом.

На Цирке Розы Хутор на высоте 2 тыс. 100 метров также выпал снег. При этом на высоте 1 тыс. 600 метров в районе кафе «Балаган» снега нет.

Заморозки в горах Сочи на высоте более 2 тыс. метров начались еще в первой половине сентября. Так, в ночь на 9 сентября на Бзерпинском карнизе, который расположен около Красной Поляны, зафиксировали понижение температуры воздуха до -5°C.

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