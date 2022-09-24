Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В горах Сочи 24 сентября выпал снег

Общество
24.09.2022 09:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-sochi-24-sentyabrya-vypal-sneg
В горах Сочи 24 сентября выпал снег
В горах Сочи 24 сентября выпал снег

Утром 24 сентября горы Красной Поляны на Розе Пик на высоте 2 тыс. 320 метров засыпало снегом.

На Цирке Розы Хутор на высоте 2 тыс. 100 метров также выпал снег. При этом на высоте 1 тыс. 600 метров в районе кафе «Балаган» снега нет.

Заморозки в горах Сочи на высоте более 2 тыс. метров начались еще в первой половине сентября. Так, в ночь на 9 сентября на Бзерпинском карнизе, который расположен около Красной Поляны, зафиксировали понижение температуры воздуха до -5°C.

Читайте также: в Сочи до 24 сентября ожидаются ливни с грозами и смерчи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Военный комиссар Краснодарского края подписал приказ о мобилизации
Военный комиссар Краснодарского края подписал приказ о мобилизации
В России запущена горячая линия по вопросам частичной мобилизации
В России запущена горячая линия по вопросам частичной мобилизации
Прерванное из-за аварии водоснабжение в Сочи планируют восстановить к 3:00 23 сентября
Прерванное из-за аварии водоснабжение в Сочи планируют восстановить к 3:00 23 сентября
29 самых распространенных вопросов о мобилизации
29 самых распространенных вопросов о мобилизации
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. Сочинский водоканал намерен взыскать 5 млн рублей с застройщика, повредившего водовод
  3. В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса
  4. В Ставрополе пьяного мужчину в последний момент спасли от прыжка с балкона. Видео
  5. В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях