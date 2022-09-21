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В Сочи до 24 сентября ожидаются ливни с грозами и смерчи

Происшествия
21.09.2022 13:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-do-24-sentyabrya-ozhidayutsya-livni-s-grozami-i-smerchi
В Сочи до 24 сентября ожидаются ливни с грозами и смерчи
Фото pexels.com

По прогнозу синоптиков, 22, 23 и 24 сентября на территории курорта ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

На реках ожидается резкий подъем воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах возрастет риск схода селей.

На участке Магри — Веселое будет опасность формирования смерчей над Черным морем.

В связи с непогодой в Сочи до 24 сентября объявили штормовое предупреждение. Спасатели призывают жителей и гостей курорта в эти дни внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В связи с штормовым предупреждением и фактическим поднятием уровня воды, 21 сентября прогулочно-познавательный маршрут «Ажек» закрыт», — говорится в сообщении пресс-службы Сочинского национального парка.

Читайте также: с 21 по 23 сентября на Краснодарский край обрушатся ливни и град.

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